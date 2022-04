So ambitioniert starten Schauspiel und Oper in die neue Saison

Halle (Saale)/MZ - Das kommt nicht nur in Halles Opernhaus nicht alle Tage vor: Der Chef tritt am Samstagabend nach dem Premierenapplaus an die Rampe und gibt einen aus. Für alle Gäste im coronagerecht ausgedünnten Saal und die Mitwirkenden auf der Bühne wie im Orchestergraben gibt es einen „Wackelmann“ mit regional gefärbtem Kräuterschnaps - an Stelle der Premierenfeier, die natürlich, aus Gründen der Vorsicht, nicht stattfinden kann.