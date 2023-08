Die Sinti-Grabstätte in Osendorf ist in ganz Deutschland ein nahezu einmaliges Bauwerk. Die Stadt und viele Unterstützer wollen es erhalten. Doch die Zeit drängt.

Sinti-Mausoleum in Halle ist bundesweite Seltenheit - doch es droht der Verfall

Das Sinti-Mausoleum in Halle-Osendorf wurde 1915 errichtet.

Halle Saale)/MZ - Umgeben von wildem Bewuchs und abgeschirmt von einem Metallzaun steht das kleine, vom Verfall gezeichnete Bauwerk am Ortsrand von Osendorf, im letzten Winkel von Halle. So unscheinbar es auf den ersten Blick wirkt, so bedeutend ist es zugleich.