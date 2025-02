Im Stadtrat in Halle wird über Möglichkeiten diskutiert, wie ausländische Grundschüler besser über das gesamte Stadtgebiet zu verteilen.

Der hallesche Bildungsausschuss tagte am Dienstag im Stadthaus.

Halle (Saale)/MZ. - Der Bildungsausschuss der Stadt hat am Dienstag darüber diskutiert, wie man dafür sorgen kann, dass Grundschüler mit schlechten Deutschkenntnissen besser über das gesamte Stadtgebiet verteilt werden. Der Volt/Mitbürger-Stadtrat Detlef Wend hatte das Thema auf die Tagesordnung gesetzt, weil es seiner Aussage nach ein sehr großes Problem sei. „An bestimmten Schulen gibt es einen großen Leidensdruck bei Schülern und Lehrern. Ich weiß, dass wir das nicht von heute auf morgen lösen können, aber wir müssen aufhören, einen Bogen um das Thema zu schlagen“, sagte er. An manchen Schulen gibt es einen Ausländeranteil von rund 80 Prozent, an anderen null.