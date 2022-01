Sind Arbeiten am Osendorfer See wirklich notwendig?

AfD will nicht ins Ökosystem eingreifen. Die anderen Stadträte wollen den Wettkampfsport stärken.

Der Osendorfer See soll für den Wettkampfsport umgebaut werden.

Halle (Saale)/MZ - Halle/MZ - Die Verwaltung will den Osendorfer See nach dem Hochwasser 2013 wieder für den Wettkampfsport herrichten. Land und Bund haben die Fördermittel dafür bereits genehmigt. Die AfD-Fraktion sprach sich im Umweltausschuss am Donnerstag gegen das Projekt aus. Die anderen Stadträte stimmten jedoch mehrheitlich für den Ausbau der Rennstrecken.

„Ich bin der Ansicht, dass dieser massive Eingriff in das Ökosystem des Sees unnötig ist“, sagte der AfD-Fraktionsvorsitzende Alexander Raue. Der Hallesche Kanu-Club 54 und der Hallesche Drachenbootverein würden den See immer noch für den Sport nutzen. Auch Wettkämpfe wie die Landesmeisterschaften seien zuletzt ausgetragen worden. Der Umbau sei daher nicht notwendig, sondern eine „Steuerverschwendung“. Der Naturschutzbeirat werde noch eine Stellungnahme verfassen.

Gutachten erlaubt Projekt

Baudezernent René Rebenstorf hielt dagegen, dass es für das Projekt ein positives Gutachten gebe und es mit der Landesbehörde abgesprochen sei. Auch die SPD-Stadträtin Silke Burkert sprach sich für den Ausbau des Sees aus, da sie sich mit dem Vorsitzenden des Kanu-Clubs in Verbindung gesetzt habe: „Die Regattastrecke ist für den Verein dringend erforderlich.“ Für nationale und internationale Turniere müssten die Rennstrecken höhere Anforderungen erfüllen.

Demnach muss der See unter den neun Rennbahnen mindestens zwei Meter tief sein. Die Stadtverwaltung plant nun, Sedimente vom Grund des Gewässers auszuheben und zugleich die Böschung zu sichern. Dafür muss zeitweilig eine asphaltierte Baustraße errichtet werden.

Die Bauarbeiten sollen im dritten Quartal dieses Jahres beginnen und im Januar 2023 abgeschlossen sein. Die Kosten belaufen sich auf rund zehn Millionen Euro. „Wir wären doch mit dem Klammersack gepudert, wenn wir das Geld nicht annehmen würden“, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Andreas Scholtyssek. Für Landesmeisterschaften reichten die aktuellen Bedingungen zwar aus – für deutsche Meisterschaften aber nicht.