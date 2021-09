Silbersalz in Halle hat begonnen: Im Rhythmus des Lebens

Halle (Saale)/MZ - Eindrucksvoller und mitreißender kann man die Intention eines Festivals, das sich engagiert mit Themen der Wissenschaft, der Medien und der Kunst beschäftigt, wohl kaum verdeutlichen: Schon bei der Eröffnung des Science- und Media-Festivals „Silbersalz“ verblüffen die Initiatoren mit technischen Raffinessen - aber auch mit einer Performance, die den Rhythmus des menschlichen Lebens aufgreift und transportiert. Und so machte bereits das Auftakt-Event im Hof der Moritzburg am späten Mittwochabend Lust auf ein Festival, das bis zum Sonntag eine Vielzahl an Aktionen, Gesprächen, Workshops und Filmvorführungen an neun Standorten in der Stadt bereithält.

Staatsminister Rainer Robra (CDU) beim Grußwort im Hof der Moritzburg (Foto: Silvio Kison)

„Ungleichheit“ ist das zentrale Thema dieser vierten Auflage des Festivals. Soziale Benachteiligung, Diskriminierung, Menschenfeindlichkeit - der Zugang zu Bildung, Wohlstand und Einfluss sei noch immer ungleich verteilt, so Festival-Chefin Donata von Perfall in ihrer Begrüßung, die dank der interaktiven Installation „Augenblick“ der Künstlergruppe Mondring zu einem Aufsehen erregenden Phänomen gerät: Das Geschehen auf der Bühne wird mit Unterstützung Künstlicher Intelligenz (KI) in einen mit der Großbildleinwand im Bühnenhintergrund verbundenen Supercomputer eingespeist. Das Ergebnis: Ein kaleidoskop-ähnliches, surreal anmutendes Bild des Geschehens auf der Bühne und im Hof der Moritzburg.

„Spitze des akademischen Eisbergs“

„Wir wollen damit KI auf emotionale Weise erfahrbar machen, neue Formen der Interaktion von Mensch und Maschine ausloten“, so Donata von Perfall, die anschließend Staatsminister Rainer Robra (CDU) auf die Bühne bittet. Er stehe von Stunde Null an an der Seite des Festivals, so von Perfall. Robra betont, es sei schön, dass das Festival auch in diesem Jahr wieder in Halle stattfinden könne. Das Thema Wissenschaftskommunikation, dem sich „Silbersalz“ verschrieben habe, sei heute aktueller denn je, so Robra, der die Leistung der in Halle ansässigen Leopoldina würdigt. „Spätestens seit Corona weiß die Welt, was sie leistet“, so Robra. Und dabei sei die Leopoldina nur die „Spitze des akademischen Eisbergs“. Auch sie beteilige sich an der Gestaltung des Festivals, das unter anderem von der Robert-Bosch-Stiftung gefördert wird.

Ein Ziel des Festivals: Künstliche Intelligenz emotional erfahrbar machen. (Foto: Silvio Kison)

Als einen „hervorragenden Einstieg“ in die am Samstag beginnende Einheits-Expo zum Tag der Deutschen Einheit, der in diesem Jahr in Halle ausgerichtet wird, bezeichnet Halles Bürgermeister Egbert Geier das „Silbersalz“-Festival, dessen Schirmherrschaft er sehr gerne übernommen habe - „auch wenn ich heute Abend dann doch keinen Regenschirm brauchte“, so Geier. Festival und Expo seien „ein Geschenk“, um sich als „weltoffene Stadt“ zu zeigen. Und Moritzburg-Direktor Thomas Bauer-Friedrich, wie seine Vorredner dank des „KI-Augenblicks“ farb- und formenfroh auf der Leinwand in Szene gesetzt, zeigt sich begeistert vom Festivalprogramm, das auch die Moritzburg mitgestaltet. So werden zum Beispiel Bilder von Willi Sitte, dem die nächste Ausstellung gewidmet ist, mittels KI verfremdet zu erleben sein.

Halles Bürgermeister Egbert Geier ist Schirmherr des Festivals ?Silbersalz?. (Foto: Silvio Kison)

Das nun eröffnete Festival, so noch einmal von Perfall, wolle beleuchten, wie Chancengerechtigkeit gelingen könne. Gesprächsrunden zu brandaktuellen Themen, Premieren internationaler Filme, interaktive Kunstinstallationen, Performances und audiovisuelle Konzerte internationaler Künstler böten dafür wieder die Möglichkeit, die wichtigen Themen der Zeit zu reflektieren und gemeinsam Lösungsansätze zu diskutieren. Zuvor aber hat in der Moritzburg die aus Frankreich stammende International Streetart Company „Les Commandos Percu“ das Wort: Mit rhythmischem Trommelklang und Feuer sprühend ziehen die fünf schlagkräftigen Künstler von der Moritzburg zum Domplatz - und mit ihnen eine Menge staunender und begeisterter Festivalgäste.

Das gesamte Programm auf silbersalz-festival.com