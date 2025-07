„Sieg Heil“ Rufe schallen in Halle von einem Boot aus über die Saale

Die Polizei wurde am Freitag wegen ausländerfeindlicher Parolen alarmiert.

Halle (Saale)/MZ - Aufgrund ausländerfeindlicher Parolen ist die Polizei am Freitag an die Saale gerufen wurden. Wie die Polizei am Samstag mitteilt, wurde gegen 18 Uhr gemeldet, dass eine Gruppe auf einem Boot auf der Saale unterwegs sei und diese gemeinsam die Worte "Sieg Heil" und "Ausländer raus" gerufen haben soll.

An einer Anlegestelle konnte die Gruppe dann kontrolliert werden. Es handelte sich laut Polizei um junge Männer im Alter zwischen 16 und 19 Jahren. Es wurden eine Gefährderansprache durchgeführt und mehrere Strafanzeigen erstattet.