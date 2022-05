Sieben-Tage-Inzidenz in Halle gestiegen

Halle (Saalekreis)/MZ/KPA - Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist in Halle wieder gestiegen. So hat die Stadt mit Stand Montag in ihrer täglichen Corona-Meldung 34 neu an Covid Erkrankte im Vergleich zur Vorwoche gemeldet. Davon sind 25 Neuerkrankte unter 18 Jahre alt, sieben zwischen 19 und 29 Jahren, 21 Erkrankte zwischen 30 und 49 Jahren und 15 neu mit dem Virus Infizierte gehören zur Altersgruppe 50 bis 69 Jahre. Bei den über 70-Jährigen sind sieben Menschen neu an Covid erkrankt.

Erhöht gegenüber dem Vortag hat sich auch die Sieben-Tage-Inzidenz. Sie liegt aktuell bei 602,1 und damit um 14,24 höher als am Sonntag. Für Halle weist das Landesamt für Verbraucherschutz die Sieben-Tage-Inzidenz der Hospitalisierungen für Sonntag mit 5,47 aus. Landesweit beträgt der Wert 7,38. An den Wochenenden erfolgt laut Stadt keine Aktualisierung.

Die Zahl der Patienten, die in Halles Krankenhäusern wegen Corona behandelt werden, ist derweil konstant geblieben. Sie liegt nach wie vor bei 87, während ebenso unverändert elf Patienten auf einer Intentivstation behandelt werden müssen. Todesfälle im Zusammenhang mit Corona gibt es keine. Die Ampel in den halleschen Kliniken steht derzeit auf Gelb. Das bedeutet, dass die fünf halleschen Krankenhäuser aufgrund von Covid-19-Behandlungen und durch pandemiebedingte Personalausfälle gezwungen sind, auch dringliche Behandlungen von Nicht-Covid-19-Patienten erheblich einzuschränken.