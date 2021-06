Sieben-Tage-Inzidenz in Halle erneut unter 30er Marke

Das Infektionsgeschehen in Halle entspannt sich weiter.

Die Stadt Halle hat am Mittwoch acht Neuinfektionen zu verzeichnen, so die Verwaltung auf ihrer Webseite. Die Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt bei 26,39.

Aktuell gibt es 186 infizierte Personen in der Stadt. Die Anzahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus liegt bei 352. 15 Personen werden in den Kliniken behandelt, davon 12 Hallenser. Auf den Intensivstationen insgesamt acht Patienten versorgt. Die Klinik-Ampel steht weiterhin auf Grün.

Seit Beginn der Pandemie gibt es in Halle 11.681 infizierte Personen, davon sind 11.143 wieder genesen. Bislang sind 154.975 Personen immunisiert, wobei 110.310 mit der ersten Dosis und 44.665 Personen mit der notwendig zweiten Dosis geimpft. (mz)