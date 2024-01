Halle/MZ. - Sieben Menschen sind bei einem Unfall am Samstagmittag gegen 11:30 Uhr an der der Kreuzung der B100 bei Braschwitz leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, hatten mehrere Autos an der roten Ampel gewartet. Aus noch ungeklärter Ursache war ein Auto von hinten aufgefahren und hatte die vor im stehenden Wagen zusammengeschoben. Insgesamt waren vier Autos an dem Unfall beteiligt.