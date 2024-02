Am Samstagnachmittag ist es in der Nähe des Hauptbahnhofes zu einem Unfall gekommen. Mehrere Personen mussten ins Krankenhaus.

Sieben Leichtverletzte bei Autounfall in Rudolf-Ernst-Weise Straße

Der Pkw war in der Front komplett zerstört und musste abgeschleppt werden.

Halle/MZ - Gegen 15:15 Uhr ist es am Samstag in der Rudolf-Ernst-Weise Straße Höhe Maybachstraße zu einem Autounfall gekommen.

Autounfall Raffieriestraße Höhe Maybachstraße (Foto: Luisa König)

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sind zwei Pkw zusammengestoßen. Aus welcher Richtung diese kamen, ist bisher noch nicht bekannt. In einem Pkw saßen zwei Personen, in dem anderen fünf. Es habe etliche leichte Verletzungen gegeben. Einige der Insassen wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Die Autos mussten beiden abgeschleppt werden. Die Ermittlungen dauern an.