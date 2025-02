Karambolage ereignete sich am Morgen. Was bislang bekannt ist.

Sieben Kinder bei Schulbusunfall in Halle verletzt

Crash auf Magistrale in Neustadt

Halle (Saale)/MZ - In Halle-Neustadt hat sich am Mittwochmorgen ein Verkehrsunfall mit einem Schulbus ereignet. Dabei wurden nach ersten Angaben der Polizei acht Personen verletzt, darunter sieben Kinder. Der Crash passierte auf der Magistrale am Abzweig zur Gellertstraße.

„Nach den Informationen, die uns bislang vorliegen, sollen die Verletzungen nicht schwerwiegend sein. Niemand musste ins Krankenhaus“, sagte Polizeisprecher Thomas Müller der MZ. Zu dem Unfall kam es gegen 8.36 Uhr.