Shoppingtipps für den Dezember  Vorfreude, Shopping-Freude!

Halle (Saale) - Adventsmärkte, Pop-Up-Stores und besinnliche Angebote im Einzelhandel laden zur stimmungsvollen Stöbertour ein und verwandeln die hallesche Shoppinglandschaft im Dezember in einen riesigen Vorweihnachtstraum, der viele Überraschungen bereithält.

Aus einem Holz

Die Bildhauerin Tilla Messermann schnitzt und bemalt Skulpturen aus Lindenholzstücken (85 Euro). Ob mit Glitzerkleid oder Kittelschürze, Mäusepuschen oder tierischen Begleitern: Jedes Stück ist ein Unikat und verführt mit liebenswerten Details und charmantem Alltagswitz zum Schmunzeln.

Gesehen bei: Feingemacht | Intecta-Kreativquartier | Großen Ulrichstraße 23

Gratis-Post vom Weihnachtsmarkt

Adventsgrüße aus Halle für die Lieben in aller Welt – Im hallesaale*-Postamt neben dem Roten Turm auf dem Weihnachtsmarkt gibt’s sechs verschiedene Ansichtskarten mit Finni und Rudi (je 1 Euro), die vor Ort mit netten Worten versehen und portofrei in die Ferne verschickt werden können.

Gesehen bei: hallesaale*-Stand | Hallescher Weihnachtsmarkt | Tel.: 0345 1229984

Weiße Weihnachtszier

Alle Jahre wieder wirbelt in der Innenstadt das Schneegestöber auf. In der Verkaufsgalerie bieten fünf Porzellandesignerinnen aus Halle und Umgebung bis 23. Dezember Gebrauchskeramik, Schmuck, Objekte und weihnachtliche Zierden wie diese handgefertigten Engel von Sylvia Kögler (ab 19 Euro) feil.

Gesehen bei: Schneegestöber | Intecta-Kreativquartier | Großen Ulrichstraße 23

Festgewand fürs Bein

Vom 9. bis 22. Dezember wandelt sich der Kiosk am Reileck zum „Weihnachtsplätzchen“. Neben Schmuck, Porzellan, Papeterie und Grafik gibt’s in der Verkaufsgalerie auch bedruckte Beinkleider wie die Leggings „Flatternde Briefe“ (79 Euro) der halleschen Modedesignerin Popett.77 zu erstöbern.

Gesehen bei: Weihnachtsplätzchen im Hr. Fleischer Kiosk am Reileck | Händelstraße 1a

Tierischer Bastelspaß

Rehkitz, Panther oder Gorilla? Mit dem Papercraft-Set (Liebesreh, 30 Euro) wartet eines von insgesamt sieben verschieden farbigen Tieren darauf, durch die Geschicke kleiner und großer Bastelfans Schritt für Schritt vom zweidimensionalen Papierbogen zum polyedrischen Wohnaccessoire verwandelt zu werden.

Gesehen bei: Feingemacht | Intecta-Kreativquartier | Großen Ulrichstraße 23

Foxy Christmas

Have yourself a foxy little Christmas – mit diesem hübsch illustrierten Advents-Kranz-Ersatz (24,90 Euro) sowie den dazu passenden Zündhölzern (3,90 Euro). Und wenn das fünfte Lichtlein brennt, finden die Teelichthalter eben als Kaffeebecher oder Blumenvasen weitere Verwendung.

Gesehen bei: Vogelvillaland | Große Ulrichstraße 31 | Tel.: 0345 2056591

Heimkunstwerke

Was wäre das Fest ohne traditionelle Volkskunst aus dem Erzgebirge? In der „Heimkunstwerkstätte“ gibt es die Klassiker aus Seiffen, Grünhainichen und Olbernhau vom Schwibbogen (ab 100 Euro) über Spieldosen (ab 180 Euro) und Sammelengel (ab 22 Euro) bis zur Weihnachtspyramide (ab 140 Euro).

Gesehen bei: Heimkunstwerkstätte | Große Steinstraße 15 | Tel.: 0345 2082929

Heiliger Bebel

„Santa Bebel“ vereint in der Galerie Rauminhalt Malerei, Fotografie, Keramik, Mode und Schmuck von neun halleschen Künstlern und Designern. Das Label ciaocacao überrascht zum Beispiel mit geometrischen Ohrsteckern (6 Euro) in allen Farben und Formen. Mehr wird aber nicht verraten!

Gesehen bei: Santa Bebel | Galerie Rauminhalt | Geiststraße 43

Gaben-Kleid

Legen Sie Ihren Gaben in diesem Jahr das Festtagsgewand an – zum Beispiel mit zehn liebenswert illustrierten Bögen aus dem Papeterie-Buch „Schöner Schenken“ (9.95 Euro) und den dazu passenden „Zauberhaften Weihnachtsstickern“ (5.95 Euro). Das Kleid macht schließlich das Geschenk!

Gesehen bei: Vogelvillaland | Große Ulrichstraße 31 | Tel.: 0345 2056591



Hallescher Auf-Gruß

Genießen oder verschenken Sie „Hallesche Momente“ (100g/5,80 Euro), die mit Zutaten wie Erdbeeren und Kokos die Farben des Stadtwappens in einen süßen Aufguss übersetzen. Bunt gemusterte Teedosen (für 100g, 6,50 Euro) halten die Bio-Früchteteemischung länger frisch.

Gesehen bei: Teekultur | Große Ulrichstraße 24 | Tel.: 0345 68675574