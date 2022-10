Servus und gute Wünsche für Reisegruppe aus Österreich in Halle

Halle (Saale)/MZ - Dieses Halle-Erlebnis wird die fröhliche Reisegruppe aus Linz um Reiseleiter Hans Brandlmayr nicht so schnell vergessen: Nicht nur, dass die rund 30 Touristen aus Österreich in fünf Tagen etliche Sehenswürdigkeiten in der Saalestadt plus das Weinbaugebiet Saale-Unstrut besuchen - vielmehr erleben sie auf Halles Marktplatz an diesem Dienstagnachmittag eine zünftige Bus-Taufe - und bekommen als Reisende durch Propst Reinhard Hentschel dazu noch den Segen Gottes.