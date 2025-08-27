SEK-Einsatz im Saalekreis SEK-Einsatz in Schiepzig bei Halle: Spezialkräfte stürmen Gartenanlage

In der Nacht zum Mittwoch kam es in Schiepzig bei Halle zum Einsatz des Spezialeinsatzkommandos (SEK) Sachsen-Anhalt. Die Beamten stürmten eine Gartenanlage. Was bisher über die Hintergründe des Einsatzes bekannt ist.