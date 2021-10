SEK-Einsatz in Halle: Mann greift mit Messer Wohnungstür in Halle-Neustadt an

In Halle-Neustadt ist es am Freitagmorgen zu einem SEK-Einsatz gekommen.

Halle (Saale)/MZ - Am Freitagmorgen ist es gegen 9.00 Uhr zu einem SEK-Einsatz in Halle-Neustadt gekommen. Wie die Polizei mitteilte, versuchte ein 44-jähriger Mann, der mit einem Messer bewaffnet war, in eine Wohnung in der Hettstedter Straße einzudringen.

Demnach soll er das Messer gegen die Wohnungstür gerammt und Geld gefordert haben. Nach MZ-Informationen habe der Angriff bei der Familie, die sich in der Wohnung befindet, sowie bei Anwohnern für große Verunsicherung und Angst gesorgt.

SEK-Beamten im Einsatz in der Neustadt. (Foto: Marvin Matzulla)

Der Mann soll mehrere Male auf die Tür eingestochen haben, bis er von seinem Vorhaben abließ. Durch die eingeleitete Fahndung konnte das Spezialeinsatzkommando (SEK) aus Sachsen-Anhalt den Angreifer in seiner Wohnung im Thaler Weg stellen. Das Polizeirevier leitete Ermittlungen gegen den Beschuldigten ein. Weitere kriminalpolizeiliche Maßnahmen dauern zum jetzigen Zeitpunkt an, heißt es von der Polizei.