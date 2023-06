Seit 30 Jahren kämpft die Ambulante Erziehungshilfe der AWO in Halle dafür, dass Kinder und ihre Eltern ein besseres Leben haben. Ein Einblick in die Arbeit.

Halle (Saale)/MZ - Angefangen hat alles vor 30 Jahren und mit sieben Mitarbeitern in der Ulestraße. Doch seit 1993 hat sich viel getan. Mittlerweile kümmern sich 18 Angestellte um die Sorgen von Kindern und ihren Familien und die Einrichtung, die einst in der Innenstadt ansässig war, ist nach mehrmaligen Umzügen seit 2021 nun in der Trakehenerstraße in Halle-Neustadt zu finden.