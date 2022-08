Seit 3 Uhr wird der Nahverkehr in Halle bestreikt - Schülerverkehr und Laternenfest betroffen

Die Ausfahrt am Betriebshof Freiimfelder Straße ist seit 3 Uhr blockiert.

Halle (Saale)/MZ - Seit 3 Uhr am Freitagmorgen wird der Nahverkehr in Halle bestreikt. Es fahren ganztägig keine Busse und Straßenbahnen in der Stadt. Die Gewerkschaftsmitglieder haben sich dafür seit den frühen Morgenstunden vor den Betriebshöfen der Havag positioniert und blockieren die Ausfahrten.

Gefordert werden von Verdi 1,50 Euro pro Stunde mehr sowie eine Erhöhung der Ausbildungsvergütung um 150 Euro pro Monat. Es ist bereits der dritte Streik in diesem Jahr, betroffen sind davon nicht nur Berufspendler und Schüler, sondern auch das Laternenfest, dass seit 2019 erstmals wieder stattfinden wird.

Der Warnstreik soll bis zum Betriebsende Samstagnacht um 1 Uhr andauern. Am 29. August werden sich die Verhandlungsführer von Verdi mit den Arbeitgebern erneut an einen Tisch setzen und um die Forderungen verhandeln.