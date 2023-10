Am Donnerstagabend wurde in Halle-Neustadt ein Mann von einer Gruppe aus sechs Tätern angegriffen. Das Opfer musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Sechs Täter prügeln in Neustadt - Opfer mit schwerer Kopfverletzung im Krankenhaus

Gewalt in Halle

In Halle-Neustadt ist ein Mann schwer verprügelt worden.

Halle (Saale)/MZ - Am Donnerstag wurde gegen 20 Uhr ein 39-jähriger Mann in der Ernst-Hermann-Meyer-Straße in Halle-Neustadt von sechs unbekannten Jugendlichen und jungen Männern angegriffen. Die Täter werden laut Polizei auf ein Alter zwischen 13 und 25 Jahren geschätzt.

Der 39-jährige Hallenser erlitt eine schwere Kopfverletzung und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei hat sofort Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, um die Angreifer zu identifizieren. Derzeit sind diese noch unbekannt, die Ermittlungen dauern an.