Halle (Saale)/MZ - In Halle sind am Sonntag sechs neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Aktuell gelten damit nach Angaben der Stadtverwaltung 129 Menschen in der Stadt als infiziert. In halleschen Krankenhäusern werden demnach zehn Corona-Patienten behandelt, einer davon auf einer Intensivstation. Indes hat das städtische Ordnungsamt bei 44 Kontrollen am Sonnabend keine Verstöße gegen die Pandemie-Regeln festgestellt.