Vor Beginn der Badesaison weiß keiner, wie hoch die Keimbelastung in der Saale ist ist. Behörden halten sich nicht für zuständig. Ein Verein lässt jetzt Proben analysieren.

Erschreckende Belastung mit Bakterien: Macht das Baden in der Saale in Halle krank?

Am Saalestrand auf der Ziegelwiese tummeln sich bei schönem Wetter – wie hier am Montag – bereits wieder die „Wasserraten“.

Halle (Saale)/MZ - Trotz der trüben Witterung treibt es am Dienstagmorgen zwei Studentinnen am Saalestrand in den Fluss. Das Warnschild der Stadt – vom Baden wird abgeraten – ignorieren sie.