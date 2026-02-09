Das Landesverwaltungsamt hat den Haushalt der Stadt Halle kritisiert. Doch ganz so schlimm, wie das gewirkt habe, sei es nicht gemeint gewesen, heißt es jetzt. Worum es wirklich geht.

Haushalt der Stadt Halle: Behörde beharrt nach Anhörung auf Forderungen und bietet Hilfe an

Der Hauptsitz des Landesverwaltungsamtes befindet sich in Halle in der Ernst-Kamieth-Straße.

Halle (Saale)/MZ. - Wenige Tage nachdem ein kritisches Anhörungsschreiben der Kommunalaufsicht an die Stadtverwaltung Halle öffentlich geworden ist, hat die Landesbehörde nun eine Stellungnahme hinterhergeschickt. Den kritischen Ton in der Anhörung solle man bitte nicht missverstehen, man wolle der Stadtverwaltung nur helfen. Es geht um die hohe Verschuldung der Stadt.