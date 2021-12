Schwerer Unfall in Halle: 80-Jährige Radfahrerin kollidiert mit Tram und kommt ins Krankenhaus

In der Mansfelder Straße in Halle ist eine Radfahrerin mit einer Tram kollidiert und wurde schwer verletzt.

Halle (Saale)/MZ - Am Donnerstagvormittag hat sich gegen 11.40 Uhr in der Mansfelder Straße in Halle ein Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilte, beachtete eine Radfahrerin nicht die in gleicher Höhe fahrende Straßenbahn. In Folge kollidierte die 80-Jährige mit der Tram und wurde unter dieser eingeklemmt.

Die Radfahrerin wurde von Feuerwehr geborgen und kam mit schweren Verletzungen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen, welche zum jetzigen Zeitpunkt andauern. Am Unfallort wurden Zeugen befragt und eine umfangreiche Unfallaufnahme durchgeführt. Im Rahmen dieser Maßnahmen kam es zur Unterbrechung des öffentlichen Nahverkehrs in der Mansfelder Straße.