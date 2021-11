Schwerer Unfall in Halle: 27-Jährige übersieht beim Ausparken 59-jährige Dame und zwei Kinder - Frau kommt schwer verletzt in Klinik

Halle (Saale)/MZ - Am Dienstagmittag ist es gegen 12.15 Uhr im Kreuzungsbereich Karl-Liebknecht-Straße Ecke Händelstraße in Halle zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, versuchte eine 27-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Fahrzeug in dem Kreuzungsbereich auszuparken. Dabei übersah sie eine 59-jährige Fußgängerin und zwei Kinder im Alter zwischen drei und sechs Jahren, welche die Straße überquerten und stieß mit diesen zusammen.

Dabei beschädigte die 27-Jährige mit ihrem Auto ein weiteres Fahrzeug. Die Fußgängerin zog sich durch die Unfallfolge schwere Verletzungen zu. Die beiden beteiligten Kinder wurden leicht verletzt.Alle drei Personen wurden zur weiteren Behandlung in städtische Krankenhäuser verbracht. Durch den Zentralen Verkehrs- und Autobahndienst der Polizeiinspektion Halle (Saale) wurden die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme setzten die Beamten eine Drohne ein. Der Kreuzungsbereich wurde für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Es kam zu erheblichen Behinderungen des Fahrzeugverkehrs im Bereich der umliegenden Straßen.