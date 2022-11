Schwerer Unfall bei Nehlitz im Saalekreis

Bei Nehlitz (Petersberg) hat es am Freitagabend einen schweren Unfall gegeben. Mutmaßlich sind mehrere Personen schwer verletzt worden.

Petersberg/MZ - In der Nähe des kleinen Dörfchens Nehlitz (Petersberg) hat sich am Freitagabend ein schwerer Unfall ereignet. Unbestätigten Informationen zufolge sollen mehrere Personen in einem Auto zum Teil lebensgefährlich verletzt worden sein.

Schwerer Unfall im Saalekreis Marvin Matzulla

Nach MZ-Informationen soll auf der Landstraße ein LKW frontal mit einem PKW zusammengestoßen sein. Das Auto soll unter den Anhänger des Lasters geraten sein und daraufhin Feuer gefangen haben.

Ein zweites Auto war auch in den Unfall verwickelt. Angaben zu beteiligten Personen gibt es bisher nicht.

Die Hintergründe zum Unfallhergang sind zurzeit noch Unklar. Die Polizei riegelt die Unfallstelle weitläufig ab. Ein Rettungshubschrauber war auch im Einsatz.