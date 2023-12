Schwere Last setzt Wurzeln zu: Baustellenverkehr schadet Straßenbaum in Reilstraße

In schlechtem Zustand: Straßenbaum in der Reilstraße

Halle (Saale)/MZ - Ein Straßenbaum in der Reilstraße, der direkt an der Baustellenausfahrt zum Gravo-Druck-Gelände steht, ist womöglich durch ständig über seine Wurzeln fahrende Baustellenfahrzeuge stark in Mitleidenschaft gezogen worden. So weist Grünen-Stadtrat Wolfgang Aldag auf die Reifenspuren hin, die unmittelbar am Stamm vorbeiführen.