Schweigeminute für die Opfer des rechten Anschlags auf die Synagoge in Halle

Halle/MZ - Mit Glockengeläut und einer Andacht in der Marktkirche gedenken an diesem Samstag Bürgerinnen und Bürger der Stadt der Opfer des rechten Anschlags auf die Synagoge und auf die Jüdische Gemeinde zu Halle am 9. Oktober 2019. Am zweiten Jahrestag des Anschlags haben sich die Menschen auf dem Markt zu einer Schweigeminute versammelt. Gruppen wie Omas gegen Rechts und der Verein Lamsa erinnern mit einer Mahnwache an die Tat. Einige Passanten haben Blumen niedergelegt und Kerzen angezündet.

Blumen wurden niedergelegt (Foto: Katja Pausch)

Mahnwache (Foto: Katja Pausch)

Gedenken an das Attentat in Halle (Foto: Katja Pausch)

Menschen versammeln sich in Halle zu einer Schweigeminute (Foto: Katja Pausch)