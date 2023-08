Einige Frauen tragen in den öffentlichen Verkehrsmitteln weite Kleidung, um sich vor sexueller Belästigung zu schützen. Das sagen „Catcalls of Halle“ zu dem Trend aus den sozialen Medien.

Schutz vor Sexismus und Catcalling? T-Shirt als Trend in den sozialen Medien

Was Frauen aus Halle dazu sagen

Halle (Saale)/MZ - Ein neuer „Trend“ aus New York kursiert derzeit auf der sozialen Medienplattform TikTok: Junge Frauen stülpen sich in öffentlichen Verkehrsmitteln ein übergroßes, unförmiges T-Shirt über die kurze oder enge Kleidung. Das sogenannte Subway Shirt, zu deutsch U-Bahn T-Shirt, soll vermeintlich besser vor Catcalling, also sexuell aufgeladenen Kommentaren, Pfiffen, obszönen Witzen, aber auch vor Übergriffen schützen.