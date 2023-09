Schultoilette im Burggymnasium Wettin in Brand gesetzt

Wettin/MZ - Es ist 9.45 Uhr am Montag, als die Leitstelle der Feuerwehr alarmiert wird: Es brennt im Burggymnasium Wettin. Sofort machen sich 24 Kameraden der Ortsfeuerwehren Wettin, Nauendorf, Brachwitz und Neutz-Lettewitz auf den Weg zum Haus 5, wo die Jahrgänge fünf bis sieben unterrichtet werden. Die Brandursache finden die Einsatzkräfte in einer Toilette in der ersten Etage – es wurde Toilettenpapier angezündet.