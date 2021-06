Schulstadt nimmt zum zweiten Mal Anlauf für Welterbetitel

Halle (Saale) - Zurück auf Null? Nicht ganz. Denn das Rennen um den Unesco-Welterbetitel hatten die Franckeschen Stiftungen nie völlig verlassen. Im Dezember 2015 war die Bewerbung nicht von der Unesco abgelehnt, sondern von den Stiftungen selbst zurückgezogen worden. Nachdem der Internationale Denkmalrat Icomos in Paris mitgeteilt hatte, dass man die hallesche Initiative nicht unterstützen werde, weil der von 1698 an errichteten preußisch-barocken Schulstadt „kein außergewöhnlicher universeller Wert“ zuerkannt werden könne, zogen die Stiftungen ihren Antrag zurück, um noch einmal ein zweites Mal starten zu können.

Das zweite Mal ist jetzt. Am Dienstag überreichte Kulturminister Rainer Robra (CDU) den Stiftungen einen Zuwendungsbescheid über 186.600 Euro - Geld, um einen neuen, diesmal offenbar bis ins I-Tüpfelchen passgerecht hergestellten Antrag auf den Weg zu bringen. „Bildung für Alle“, das ist das Motto, um das die verbesserte Bewerbung arrangiert werden soll. Eine Formel, für die der Gründer der Stiftungen, August Hermann Francke (1663-1727), beispielhaft gestanden haben soll, wie in der online veranstalteten Pressekonferenz oft gesagt wird.

Rainer Robra sieht die Stiftungen in einer Reihe mit den Welterbestätten um Luther, Bauhaus und Gartenreich. „Franckes Vision“, gibt Robra zu Protokoll, „war die Verbesserung des Menschengeschlechts, die Erziehung und Bildung jedes Einzelnen entsprechend seiner individuellen Begabungen - Waisen und Fürstenkinder gleichermaßen, Jungen ebenso wie Mädchen. Seine Pädagogik ist bis heute wirksam in den Schulen unseres Landes, seine Schulstadt hier in Halle gibt als Kulturdenkmal ersten Ranges Zeugnis von dieser Leistung und ist es wert, als Erbe der Menschheit anerkannt zu werden.“

Einst vor den Mauern von Halle, heute mitten in der Stadt: Haupthaus der Franckeschen Stiftungen Foto: Uwe Gaasch

„Upstream-Prozess“ für Franckesche Stiftungen bis 2023

Vor der Anerkennung steht die Ausarbeitung des Antrages. Die vor allem soll mit dem Geld aus der Staatskanzlei finanziert werden. Stiftungsdirektor Thomas Müller-Bahlke spricht von einem zweistufigen Verfahren. Zuerst und jetzt starte ein „Upstream-Prozess“, der bis 2023 dauern soll: Konzept und Argumentationslinien des Antrages werden erarbeitet, um schließlich gemeinsam mit Icomos „evaluiert“ zu werden. Erst wenn man das Grüne Licht habe, das ja 2015 verweigert wurde, werde man nach 2023 den eigentlichen Welterbeantrag auf den Weg bringen. Eine Entscheidung könnte 2026 fallen, sagt Thomas Müller-Bahlke. Besser noch 2027, dann jährt sich Franckes Todestag zum 300. Mal.

Die eigentliche Arbeit liegt bei dem Unesco-Beauftragen der Franckeschen Stiftungen, Holger Zaunstöck. In diesem Sommer, sagt der Historiker, werde begonnen, intensiv an der Sache zu werkeln. Es gehe darum, „eine Argumentation zu liefern, die unschlagbar ist“. Das setzt freilich nicht nur eine starke Erzählung, sondern auch deren Rückbindung an die Architektur voraus, denn an der Sichtbarkeit einer Idee hängt für die Unesco alles. Zaunstöck ist sich sicher, dass es gelingen wird, mit einem bildungspolitisch fokussierten Francke-Erbe „einen Baustein zu liefern, der auf der Unesco-Liste bislang unterrepräsentiert ist“. Thomas Müller-Bahlke pflichtet bei: „Vor allem im Bauensemble der Franckeschen Stiftungen kommt die grundlegende Idee der Bildung für Alle einzigartig zur Geltung.“

Pretziener Wehr und Schiffshebewerk in Magdeburg Rothensee ebenfalls Kandidaten für Unesco-Welterbetitel

Mit dem Franckeschen Welterbe-Endspurt reihen sich die Stiftungen in die fortwährende Unesco-Welterbegewinnung des Landes ein. Vor wenigen Tagen erst waren das Pretziener Wehr und das Schiffshebewerk in Magdeburg Rothensee von der Staatskanzlei als potenzielle Welterbe-Kandidaten ins Spiel gebracht worden. „6 Staunenswerte“ hat man schon. Wird man die „Sieben Weltwunder“ erreichen? Nein, man bremse sich mit den Kandidaturen nicht untereinander aus, sagt Rainer Robra. Es gehe bei den neuen Ideen zunächst darum, auf die offizielle Vorschlagsliste – die sogenannte Tentativ-Liste – zu kommen. Robra spricht auf Marketingdeutsch von „frontloading“ und „backloading“, sozusagen von Voranpreschen und Nachbessern.

Letzteres wird in Halle sehr ernst genommen und - sozusagen betreut von Icomos - mit fachlichem Beirat durchgezogen. Im ersten Durchgang ließen die Stiftungen die Stadt daran vielfach Anteil nehmen: So wurde unter dem Motto „Sahnehäubchen für Halle“ 2015 eine 115 Meter lange Kaffeetafel auf dem Marktplatz aufgebaut. Ein Welterbe-Mobil rollte durch die Stadt, um Fotos von Hallensern mit dem nachgestellten Fingerzeig vom Francke-Denkmal zu machen. Das Motto damals: „Wer, wenn nicht wir“. Nun wird der Showdown gesucht.

Es ist an der Zeit. Auf der Tentativliste stehen die Stiftungen seit 1998 - auf Initiative des Gründungsdirektors Paul Raabe. So lange habe noch keine Institution auf der Liste gewartet, sagt Rainer Robra. Und schon das sei mindestens ein Deutschland-, wenn nicht sogar ein Weltrekord. (mz)