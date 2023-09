Rund um eine der beliebtesten Schulen in Halle gab es mehrere Übergriffe auf Jugendliche. Ein Gespräch mit dem Leiter des Giebichenstein-Gymnasiums über Jugendkriminalität und die Maßnahmen dagegen - und warum die Schüler trotz allem gern auf das Gymnasium gehen.

Schulleiter des Giebichenstein-Gymnasiums in Halle: „Es ist eine schöne Schule“

Familienleben in Sachsen-Anhalt

Halle (Saale)/MZ - Mit jedem neuen Schuljahr zählt das Giebichenstein-Gymnasium „Thomas Müntzer“ – kurz TMG – mehr Anmeldungen, als es freie Plätze hat. Die Schule ist beliebt. Wie also schätzt der Leiter Thomas Gaube das Ergebnis der großen Familienumfrage von Mitteldeutscher Zeitung und Magdeburger Volksstimme ein, die ergab: Im Land und so auch in Halle bewerten viele Eltern die schulischen Rahmenbedingungen lediglich als befriedigend.