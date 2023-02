In einer außergewöhnlichen Sitzung haben Stadträte mit Gästen über die Gewalt unter Jugendlichen diskutiert. Warum so oft applaudiert wurde.

Rund 100 Personen haben am Donnerstag an der gemeinsamen Sitzung des Jugendhilfe- und Bildungsausschusses teilgenommen.

Halle/MZ - Ein Jugendlicher tritt im weißen Hemd und dunklen Anzug ans Mikrofon. „Meine Eltern sagen immer, die Sekundarschule Am Fliederweg ist die schlechteste Schule in Halle“, sagt Mohammad Hadi Abu Shaqra. Er könne sie nicht vom Gegenteil überzeugen. Doch es sei falsch, dass alle Schüler mit Migrationshintergrund kriminell sind. „Aber die, die sich auf der Straße langweilen, bauen Mist“, fügt er hinzu. Es müsse mehr Angebote geben, die Jugendliche wirklich interessieren. „Ich wäre bereit mitzuhelfen, so etwas aufzubauen.“ Unter Beifall nimmt er wieder neben seinen Freunden Platz.