Schülerverkehr in Halle: Was heißt hier gerecht?

Halle (Saale)/MZ - Scharfe Kritik an der bisherigen Schülerbeförderung in Halle haben die beiden FDP-Stadträte Torsten Schaper und Klaus Hänsel erhoben.

Sie sehen darin Willkür und eine fehlende Gleichberechtigung. So ergeben sich aus ihrer Sicht „aus der willkürlichen Festsetzung einer Schulwegentfernungsgrenze von zwei beziehungsweise drei Kilometern, unterhalb derer gar kein, oberhalb derer aber ein vollständiger Kostenerlass der Wegekosten gewährt wird, nicht begründbare Ungleichbehandlungen“ zwischen Schülern.

Zum Hintergrund: In Halle können Kinder und Jugendliche die öffentlichen Verkehrsmittel kostenlos nutzen, wenn der Schulweg länger als zwei Kilometer (Grundschüler) oder drei Kilometer (weiterführende Schulen) ist. Zusätzlich bietet die Havag ein generelles Schülerticket für 29 Euro im Monat an.

FDP ist für Neuregelung

Im Bildungsauschuss brachten die beiden FDP-Stadträte nun einen Antrag zur Neuregelung der Kostenerstattung des Schülerverkehrs ein. Sie schlagen ein kostenfreies Schülerticket für alle halleschen Schüler ab kommendem Jahr vor, ausgenommen Schüler der 11. bis 13. Klassen, für die eine Eigenbeteiligung von hundert Euro pro Jahr gelten soll.

Torsten Schaper erklärte, dass selbst bei einer solchen Regelung nicht alle der rund 33.000 halleschen Schüler den Nahverkehr nutzen würden. Dass aber gerade Familien mit mehr Kindern entlastet würden, das Problem der Elterntaxis minimiert und der ÖPNV gestärkt würde.

Der Antrag fiel durch. Man könne nicht etwas in den Raum werfen, das nicht finanzierbar sei, erklärte Torsten Schiedung (SPD). Allerdings stieß der Antrag auch eine Diskussion über einen gerechten Schülerverkehr an. Ein Thema, „das man anfassen kann, vielleicht auch anfassen muss“, wie Schiedung hinzufügte. Ulrike Wünscher (CDU) verwies indes auf all die Diskussionen der letzten Monate über Tickets für null oder für neun Euro. Sie sagte: „In der fünften Klasse kann man auch mal ein paar Meter zur Schule gehen. Diese Art von Rundumversorgung stößt mal an ihre Grenzen.“ Carsten Heym (AfD) nannte den FDP-Antrag „Effekthascherei“, sprach sich zugleich aber für ein günstigeres Schülerticket aus. Bei Grundschülern halte er einen Schulweg bis ein Kilometer Länge für angemessen.

Arbeitsgruppe bilden

Selbst Bildungsbeigeordnete Katharina Brederlow stellte fest: „Der ÖPNV für Kinder ist ein Thema, mit dem wir uns befassen müssen.“ Detlef Wend (MitBürger) regte noch an, dazu eine fraktionsübergreifende Arbeitsgruppe zu bilden, in der auch die Havag und die Stadtverwaltung vertreten sind. Dort hätte man dann auch die Expertise, was umsetzbar sei.

Einem neuen Fünf-Jahres-Vertrag mit der Havag zur Schülerbeförderung – und somit der Verlängerung der geltenden Bestimmungen – stimmte der Bildungsausschuss mehrheitlich zu. Der Jetzige läuft im Sommer aus. Allerdings soll es die Möglichkeit geben, den Vertrag in den nächsten Jahren noch anzupassen und Neuregelungen einzuführen.