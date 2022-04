Schülerin aus Halle züchtet Würmer zum Essen

Halle (Saale)/MZ - Halle/MZ - Das Rauschen klingt wie ein leichter Regenschauer. Doch in dem Keller des Einfamilienhauses ist es trocken und warm. Das gleichmäßige Rauschen und Knistern verursachen tausende Würmer und Käfer, die dort in etwa 50 weißen Plastikboxen leben. Denn die 17-jährige Madga Riede züchtet im Keller ihrer Oma kiloweise Mehlwürmer. Diese haben einen hohen Proteinanteil und können verarbeitet zum Beispiel das Fleisch in Burgern ersetzen. Die Schülerin will damit einen Beitrag zum Klimaschutz leisten.