Schüler aus Halle verbrachten Gedenkfeier beim Bundespräsidenten

Halle (Saale)/Berlin/MZ - Am Dienstag haben Jugendliche aus Halle an einer Gedenkfeier des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue teilgenommen. Die Schüler erlangten mit dem Projekt „Tagebuch der Gefühle“, in dem es um die Recherche über und die emotionale Auseinandersetzung mit Antisemitismus und dem Holocaust geht, die Aufmerksamkeit des Staatsoberhaupts.

Vor der Gedenkveranstaltung zum geschichtsträchtigen 9. November - die Ausrufung der Republik 1918, die Pogrome 1938 und der Fall der Mauer 1989 - kam die Delegation aus Halle mit Steinmeier ins Gespräch, wie es in einer MItteilung des Projektträgers heißt. Besonders interessiert sei der Bundespräsident an den Tagebüchern gewesen. Darin werden Texte der Schüler gesammelt, in denen sie möglichst ungefiltert notieren, was ihnen bei ihren Recherchen durch den Kopf geht.