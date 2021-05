Schulen in Halle dürfen bei Inzidenz unter 100 wieder im Regelbetrieb unterrichten

Halle (Saale) - Nur noch bei 32,26 lag die Sieben-Tage-Inzidenz in Halle nach Angaben der Stadt am Donnerstag. Mit der abermals um knapp zwei Punkte gesunkenen Inzidenz gibt die Stadt zwei wichtige Änderungen bekannt: Die Kliniken haben sich am Mittwoch in einer gemeinsamen Sitzung darauf verständigt, dass sie wieder im Normalbetrieb arbeiten können.

Schulen dürfen bei einer lokalen Inzidenz unter 100 wieder im Regelbetrieb unterrichten

Das bedeutet, dass neben Covid-19-Behandlungen auch alle weiteren Patienten vollumfänglich versorgt werden können, verschiebbare Operationen müssen nicht mehr zurückgestellt werden. Außerdem sollen die Besucherregelungen aller halleschen Krankenhäuser ab 4. Juni gelockert werden. Patienten können dann eine Stunde pro Tag Besuch von einem Getesteten, Geimpften oder Genesenen bekommen.

Punkt zwei: Ab dem 31. Mai dürfen alle Schulen bei einer lokalen Inzidenz unter 100 wieder im Regelbetrieb unterrichten. Das hat das Land festgelegt. „Das Land formuliert dies allerdings ausdrücklich als Kann-Regel. Die Entscheidung, ob im Regelbetrieb oder weiterhin im eingeschränkten Regelbetrieb unterrichtet wird, obliegt für die Woche ab 31. Mai den Schulleitungen“, teilt die Stadt mit. (mz)