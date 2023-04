Hunderte Abiturienten werden sich am Freitag wieder auf der Ziegelwiese treffen. Premiere hat ein Bühnenprogramm. Was die Stadt rät und hofft.

Erstmals Hip-Hop und Elektromusik am letzten Schultag in Halle

Halle (Saale)/MZ - Es ist Tradition in Halle: Am letzten Schultag versammeln sich Hunderte Abiturienten aus der Stadt und dem Saalekreis auf der Ziegelwiese, um gemeinsam zu feiern. In diesem Jahr gibt es am Freitag eine Premiere. Erstmals wird es Hip-Hop und Elektromusik von Bands auf einer Bühne geben.

Abi-Feier auf der Peißnitz in Halle mit Konzerten

So wird eine 1.500 Quadratmeter große „Street-Zone“ entstehen. In diesem Bereich wird durch das Team Streetwork der Stadt eine Bühne aufgebaut, auf der zwischen 15 und 23 Uhr Hip Hop und Elektromusik-Konzerte stattfinden. Das Bühnenprogramm wird ergänzt durch Informationsstände und Gesprächsangebote. Die „Street-Zone“, begleitet von sieben Streetworkerinnen und Streetworkern vor Ort, soll als Pilotprojekt für weitere Jugendveranstaltungen dienen.

Zur Entsorgung des Partymülls stellt die Stadt zusätzliche Behälter auf. „Alle Teilnehmer sind dringend aufgefordert, weniger Müll zu verursachen, Abfälle ordnungsgemäß zu entsorgen und insbesondere darauf zu achten, Glasbruch zu vermeiden“, heißt es aus dem Ratshof. Auch der „StadtSchülerRat“ habe eindringlich in den Schulen an die Beteiligten appelliert, Abfall in die Müllbehälter zu werfen. Die Stadtwirtschaft wird ab Samstag ab etwa 7 Uhr mit der Reinigung beginnen.

Müll und Alkohol als Probleme bei Party in Halle

Die Stadt weist zudem auf die Gefahren im Zusammenhang mit dem Konsum von Alkohol hin. In der Vergangenheit kam es durch übermäßigen Konsum zu vermehrten Einsätzen des Rettungsdienstes.

Am Samstag startet die Stadt zudem wieder ihr Projekt „Ziwi“: Auf einer ausgewählten offenen Fläche auf der Ziegelwiese können junge Leute jeweils samstags zwischen 18 und 1 Uhr feiern, ohne andere zu stören. Ziel ist es, Interessenkonflikten zwischen Anwohnern und Jugendlichen zu begegnen, die in den Abend- und Nachtstunden auftreten. Ärger gab es in der Vergangenheit beispielsweise im Bereich Landesmuseum oder am August-Bebel-Platz. Das Projekt ist zunächst bis 12. August geplant.