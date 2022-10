Sieg bei Bundeswettbewerb Schüler aus Halle besucht Silicon Valley in den USA: „Wie der junge Steve Jobs“

Als Preis für den Sieg in einem Bundeswettbewerb durfte der 18-jährige Stefan Neuber mit den Chefs von Google und Co. sprechen und an Elite-Unis ins Seminare schnuppern. Womit der Gymnasiast punktete.