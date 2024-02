Auf frischer Tat ertappt, fliehen zwei Schrottdiebe mit einem Transporter vor den Sicherheitsmitarbeitern des Klinikums Bergmannstrost in Halle. Dabei durchbrechen sie ein verschlossenes Tor.

Schrottdiebe durchbrechen Krankenhaustor in Halle

Das Klinikum Bergmannstrost in der Merseburger Straße

Halle (Saale)/MZ - Zwei dreiste Diebe haben am Freitagmorgen gegen 10 Uhr Metallschrott aus einem Container des Klinikums Bergmannstrost gestohlen. Als Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes die unbekannten Täter beim Verladen ihres Diebesguts in einen bereitgestellten Transporter im Hinterhof des Krankenhauses beobachtet und daraufhin angesprochen haben, flohen diese in das Fahrzeug.

Die den Weg versperrenden Sicherheitsmitarbeiter ignorierend, durchbrachen die mutmaßlichen Diebe daraufhin das sich schließende Tor und ergriffen die Flucht.

Die Wachmänner konnten sich mit einem Sprung zur Seite in Sicherheit retten und sind ohne Schade davongekommen, wie eine Sprecherin des Krankenhauses mitteilte. Vollständig zerstört sei hingegen das besagte Tor. Den Schaden könne man noch nicht genau beziffern, er belaufe sich allerdings auf mehrere Tausend Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.