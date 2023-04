Halle (Saale)/MZ - - Großer Bahnhof am Fuße des Hochhauses Am Stadion 5 in Halle-Neustadt: Alle Blicke richten sich an diesem windigen Nachmittag nach oben, wo Karl Marx’ wuchtiger Kopf prangt: 30 Meter hoch und sieben Meter breit ist das monumentale Wandbild, das der spanische Künstler Josep Renau zwischen 1971 und 1974 geschaffen hat – und dessen Fertigstellung nach monatelangen Restaurierungs- und Erneuerungsarbeiten nun Anlass ist für die Zusammenkunft.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.