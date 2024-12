Halle (Saale)/MZ - Täglich lockt der Weihnachtsmarkt in Halle Tausende Besucher an. Ab dem 26. Dezember wollen viele Händler bis 6. Januar mit dem Wintermarkt weitermachen. Beides bietet viele Fotomotive. Da sind Sie gefragt, liebe Leser. Wir bitten Sie zur Veröffentlichung um Ihre schönsten Markt-Impressionen. Schicken Sie uns Ihre Fotos bitte bis 27. Dezember, 12 Uhr, per Mail an [email protected].