In der August-Bebel-Straße wurde am Wochenende erneut eine Scheibe beschädigt.

Halle (Saale)/MZ. - In der Haustür klafft ein großes Loch. Die linke Glasscheibe in der August-Bebel-Straße 22 wurde am Wochenende offenbar beschädigt. Die verantwortliche Hausverwaltung hat sich auf MZ-Nachfrage noch nicht zu dem Vorfall geäußert. Wer den Schaden verursacht hat, ist derzeit unklar.