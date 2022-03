Schon wieder Mülltonnenbrände in Halle

Die Feuerwehr war am Samstag in der Großen Brunnenstraße im Einsatz.

Halle (Saale)/MZ - Die Serie von brennenden Mülltonnen in Halle setzt sich weiter fort. Am Samstagabend gegen 21 Uhr wurde die Feuerwehr in die Große Brunnenstraße gerufen, weil dort eine Mülltonne brannte. Die Flammen konnten gelöscht und weiterer Schaden verhindert werden. Doch um 22.25 Uhr brannte in der August-Bebel-Straße der nächste Container. Diesmal wurde die Fassade eines angrenzenden Gebäudes beschädigt. Seit einigen Monaten kommt es im Stadtgebiet immer wieder zu Bränden in Mülltonnen. Täter wurden noch nicht gestellt.