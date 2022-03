Schon wieder ein Brand in Halle - diesmal an den Franckeschen Stiftungen

Halle (Saale)/MZ - Im Bereich einer Baustelle an den Turnhallen der Franckeschen Stiftungen ist kurz nach Mitternacht in der Nacht zu Samstag ein Autoanhänger in Brand geraten. Auf dem Anhänger einer halleschen Baufirma waren Dämmstoffe geladen. Die Kräfte der Feuerwehr konnten das Feuer schnell löschen. Die Ladung verbrannte allerdings vollständig. Der Hänger wurde erheblich in Mitleidenschaft gezogen.

Wie die Polizei mitteilt, ist die Brandursache derzeit unklar. Die Ermittlungen laufen. Der Vorfall reiht sich indes ein in die zahlreichen Brände, die es in jüngster Zeit in Halle gab. So haben Brände von Müllcontainern, leerstehenden Häusern oder auf Industriebrachen wie der Gravo Druck in Halle spürbar zugenommen. In den meisten Fällen waren Brandstifter am Werk. Wie das Polizeirevier Halle jüngst gegenüber der MZ erklärte, haben sich die Zahlen in den Deliktfeldern Sachbeschädigung durch Feuer sowie vorsätzliche Brandstiftung im Januar und Februar dieses Jahres im Vergleich zu beiden Monaten 2021 verdoppelt.

Man müsse dabei aber berücksichtigen, dass die Fallzahlen in diesem Jahr durch mehrere hintereinander angezündete Mülltonnen stark angestiegen seien, sagte ein Polizeisprecher.