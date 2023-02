Schokolädchen Halle - Was das süße Herz begehrt

Zugucken ist erlaubt: Was Anne Luzia Meyer in der Patisserie „Petit Gâteau“ zubereitet, wird nebenan im Schokolädchen verkauft.

Halle (Saale)/MZ - Da haben sich zwei gefunden: Einerseits das Schokolädchen, das in den zurückliegenden 23 Jahren in der Kleinen Ulrichstraße zu finden war und dort seit jeher ein immer auch hübsches Warenangebot präsentierte. Andererseits das Graseweg-Haus als bauliches Einzeldenkmal unweit des Marktplatzes, in das die Inhaberin Angelika Burchardt mit ihrem Geschäft nun eingezogen ist.