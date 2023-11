Mit originalem Speisewagen aus 1980er-Jahren Schnellzug „Ostseeluft“ mit Mitropa-Team: An diesem Tag lädt Verein aus Halle zur Ostsee-Fahrt

Die Traditionsgemeinschaft Bw Halle P lädt im Dezember zu einer nostalgischen Bahnfahrt an die Ostsee ein. In welche Stadt die Reise mit dem Sonderzug gehen soll und was Mitfahrende erwartet.