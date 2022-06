Schmierer beschädigen Kunstaktion am Thüringer Bahnhof in Halle

Das Projekt „Kunst auf der Plakatwand“ ist international erfolgreich. In Halle wurden zwei Werke jetzt mit Graffiti verschandelt. Was die Stadt dazu sagt und wie es weitergeht.

Halle (Saale)/MZ - Vier Wochen nach der Eröffnung der spektakulären Aktion „Kunst an der Plakatwand“ am Thüringer Bahnhof haben Unbekannte mit Graffiti-Schmierereien zwei von 27 Monumentalbildern verschandelt. Betroffen sind die Arbeiten von Angela Junk-Eichhorn „Der Reigen, ich bin am Leben, das leben will“ sowie von Martin Brodwolf „Steinbrucharbeiter“. Die Künstler hatten ihre Werke 2016 (Junk-Eichhorn) und 2015 geschaffen. Sie waren bereits bei diversen Ausstellungen zu sehen.