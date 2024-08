Nach einem neuerlichen Brand am Montag und konkreten Hinweisen auf neue Straftaten haben die Behörden die Reißleine gezogen und die zwei Jungs im Alter von zwölf und 13 Jahren in verschiedene Kliniken eingewiesen.

Halle (Saale)/MZ - Nach einem erneuten Brand in der Geiststraße am Montagmittag wurden die beiden minderjährigen Intensivtäter im Alter von zwölf und 13 Jahren nach MZ-Informationen in geschlossene psychiatrische Einrichtungen in Halle und Bernburg gebracht.