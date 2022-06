Schlecht für Halles Innenstadt: War Umzug in die Scheibe A nach Neustadt ein Fehler?

Seit fast einem Jahr arbeiten 450 Mitarbeiter der Stadtverwaltung in dem sanierten Hochhaus in Neustadt. Darunter leide aber die Innenstadt, meinen Landtagsabgeordnete.

Halle (Saale)/MZ - Das Aus für das Einkaufszentrum von Galeria Kaufhof auf dem Markt in Halle zum 31. Januar 2023 hat die Diskussionen über die Belebung der Innenstadt neu entfacht. Und als einer der wichtigsten Wirtschaftsfaktoren gelten Behörden, deren Mitarbeiter für Kaufkraft sorgen. Zwei Landtagsabgeordnete aus Halle haben jetzt den Umzug von 450 Verwaltungsmitarbeitern der Stadt aus dem Zentrum in die Scheibe A als Fehler bezeichnet. „Ich finde die Situation nicht so doll, weil wir einen Konsens hatten, die Innenstadt nicht zu schwächen“, sagte Marco Tullner (CDU), der auch Kreisvorsitzender seiner Partei ist, unlängst auf einer Veranstaltung des Vereins „Pro Halle“. Die Fraktionsvorsitzende der SPD im Landtag, Katja Pähle, pflichtete ihm in der Runde bei. „Arbeitskräfte, die für Umsatz sorgten, sind nicht mehr da. Mir fällt das vor allem zur Mittagszeit auf. Da ist die Innenstadt jetzt leerer.“