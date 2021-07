Schlange vor der neuen Impfstation auf dem Markt in Halle

Halle (Saale)/MZ - Vor dem Ratshof in Halle hat am Montagmorgen der mobile Impfstand geöffnet. Die Stadt bietet hier Impfungen gegen das Coronavirus an, eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht nötig. Rund 20 Personen stehen kurz nach 10 Uhr in der Schlange und warten darauf, dass sie drankommen. Sie müssen vor Ort lediglich ein Formular ausfüllen.

Erster in der Reihe war an diesem Morgen ein Hallenser, der nach einer Infektion mit dem Virus im April als genesen galt, nun aber geimpft werden möchte. Es werden vor Ort ausschließlich Erstimpfungen durchgeführt. Gespritzt wird das Vakzin von Johnson und Johnson. Bei diesem Impfstoff ist nur eine Spritze nötig für den vollständigen Impfschutz.

Um die Impfungen ohne Anmeldung durchzuführen, helfen sowohl der Arbeiter-Samariter-Bund, das Deutsche Rote Kreuz, sowie Kameraden der Feuerwehr und Ärzte der Kassenärztlichen Vereinigung. Noch bis 16 Uhr ist die Impfstation auf dem Markt geöffnet. Zudem wird auch auf dem Wochenmarkt in Neustadt am Montag von 10 bis 16 Uhr ohne Termin geimpft.