Ihre Meinung ist gefragt Mega-Ärger – Wo sind Halles schlimmste Schlaglöcher?

Loch an Loch und es hält doch: So lassen sich viele Straßen in Halle treffend beschreiben. Jede vierte Straße ist in einem teils katastrophalen Zustand – zum Leidwesen der meisten Verkehrsteilnehmer. Die Stadt kommt mit dem Flicken kaum hinterher. Vor allem fehlt es an Geld.